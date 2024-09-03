Сильный природный пожар в Ростовской области тушили даже с помощью водолазов

Тушить мощный ландшафтный пожар в Ростовской области направили даже водолазов. Об этом 360.ru рассказал сотрудник областной поисково-спасательной службы в территориальном море и внутренних водах России Эльдар Фатлиев.

«Вчера нас привлекли к тушению пожара на въезде в станицу Романовскую. Была пробка из автомобилей по обе стороны. Горел тростник и сухая трава по берегу реки Солоная», — поделился он.

Спасатель объяснил, что у них в подразделении есть автомобиль, оснащенный для тушения пожара.

«Приехав на место, мы оценили обстановку и заехали туда куда, бывает, не проехать пожарным. Потушили огонь и не дали ему пройти дальше. После подавления огня, сотрудники ДПС постепенно восстановили движение», — добавил специалист.

Площадь возгорания, по его оценке, была большой. На разных участках работали пожарные, важно было не допустить повторных возгораний.

«Задача состояла в борьбе с огнем и его подавлении, с чем мы справились на своем участке. К тушению пожаров нас привлекают нечасто. Наша основная работа — это спасение на воде, и, к сожалению, поиск утонувших», — пояснил водолаз.

Ранее крупные природные пожары охватили более 50 населенных пунктов в Якутии. Общая площадь горения составила 401 тысячу гектаров.