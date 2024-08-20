Природные пожары охватили более 50 населенных пунктов в Якутии

Задымленность от лесных пожаров наблюдается в 52 населенных пунктах Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Общая площадь горения составляет 401 тысячу гектаров. Всего на территории республики действуют 69 природных пожаров. Тушат возгорания более 1,6 тысячи специалистов.

«Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано», — уточнили в пресс-службе.

За выходные в Якутии ликвидировали 26 лесных пожаров в семи районах. Локализовали 15 возгораний площадью свыше 45 тысяч гектаров.

Ранее режим ЧС ввели в Бурятии из-за бушующих лесных пожаров. На тушение очагов возгорания стянули 50% спецтехники и личного состава огнеборцев.