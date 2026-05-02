Сильный пожар произошел в жилом доме в Люберцах
В Люберцах загорелась квартира на 15-м этаже многоквартирного дома
Сильный пожар произошел в многоэтажном доме в Люберцах Московской обалсти. Об этом сообщил источник 360.ru.
Возгорание произошло на балконах дома на улице 3-е Почтовое отделение, 54.
Как уточнили в МЧС Московской области, огонь возник в квартире на 15-м этаже и распространился на балконы 16-го и 17-го этажей. Из здания эвакуировали 20 человек, еще одного спасли с 17-го этажа.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 29 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в поселке Высокий города Мегиона в ХМАО в результате пожара погибла семья из семи человек, включая четверых детей.