Сильный пожар произошел в жилом доме в Люберцах

Сильный пожар произошел в многоэтажном доме в Люберцах Московской обалсти. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло на балконах дома на улице 3-е Почтовое отделение, 54.

Как уточнили в МЧС Московской области, огонь возник в квартире на 15-м этаже и распространился на балконы 16-го и 17-го этажей. Из здания эвакуировали 20 человек, еще одного спасли с 17-го этажа.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 29 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в поселке Высокий города Мегиона в ХМАО в результате пожара погибла семья из семи человек, включая четверых детей.