Семья из семи человек погибла при пожаре в ХМАО

В поселке Высокий в ХМАО в результате пожара погибла семья из семи человек, включая четверых детей. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в телеграм-канале .

«В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей», — написал он.

Сообщение о возгорании в частном доме поступила в 01:58 по местному времени. Здание было охвачено огнем к моменту приезда спасателей. В -3:06 пожар локализовали, через 24 минуты пламя полностью потушили на площади 142 квадратных метра.

Накануне пожар произошел в пятиэтажном доме на севере Москвы. Возгорание зафиксировали в квартире на Кронштадтском бульваре в Головинском районе.