Появилось видео с места обрушения потолка в торговом центре Санкт-Петербурга

Правоохранители начали проверку обстоятельств травмирования несовершеннолетней девочки в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба следственного отдела по по Красносельскому району СК России.

По предварительной информации, 6 апреля посетительница ТЦ «Фиолент» на Ленинском проспекте уронила свою вещь на технический потолок над рестораном быстрого питания. Пытаясь ее достать, девочка пролезла между между лестницей и эскалатором, однако конструкция провалилась под ее весом. Пострадавшей, которая рухнула на этаж ниже, потребовалась медицинская помощь.

Следователи приступили к проверочным мероприятиям для выяснения причин и условий, которые привели к травмам несовершеннолетней. Ее госпитализировали в детскую городскую больницу и наложили гипс.