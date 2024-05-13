«Сидел на семи препаратах». Мать зацепера из Подмосковья — о его состоянии | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 16:11 «Сидел на семи препаратах». Мать зацепера из Подмосковья — о его состоянии Источник 360.ru: пострадавший в Электроуглях зацепер наблюдался у психиатра Телеканал «360»

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Зацепер, забравшийся на электричку на станции «Электроугли» в Подмосковье, наблюдался у психиатра и находился в нестабильном состоянии. Об этом 360.ru рассказала его мать.

По словам женщины, молодой человек проходил курс психиатрического лечения и принимал необходимые лекарства, но все равно зачастую находился в нестабильном состоянии.

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«У него психическое заболевание. У него не то, что увлечения, его иногда „клинит“, и он может делать все что угодно. Он сидел на семи препаратах психиатрических, и недавно ему еще даже добавляли, потому что у него состояние было нестабильным», — подтвердила она.

Она добавила, что парень живет в Москве, но в тот день он был в гостях у сестры в Электростали.

«Из гостей сестра везла его домой. Он отпросился у нее в туалет и вместо этого залез на электричку», — отметила женщина.

Мать пострадавшего сообщила, что сейчас ее сын находится в реанимации. Она указала, что его поведение было сложно предсказать.

«Что ему может прийти в голову, не знает вообще никто. Он постоянно был на контроле у психиатра», — заключила она.

Зацепера ударило током после того, как он забрался на поезд. Молодой человек упал с крыши электрички на рельсы, после чего его отвезли в больницу.