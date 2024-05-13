Получивший жуткую травму в Подмосковье зацепер попал на видео | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 13:17 Получивший жуткую травму в Подмосковье зацепер попал на видео Видео 360.ru: подростка на станции «Электроугли» ударило током на крыше поезда

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Юный зацепер получил жуткую травму, когда пытался раскачать токоприемник поезда на станции «Электроугли» в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что подросток в шоковом состоянии, кричит от боли и просит о помощи. У него травма в районе паха.

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«Ударило током», — прокомментировал один из очевидцев на видео.

Парню сначала оказали помощь прохожие, отнеся его к скамейке, затем приехала скорая.

По данным Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы», пострадал несовершеннолетний молодой человек. Он получил удар током на крыше электропоезда и упал на рельсы.

«Чудом выжил», — написали авторы материала.

Ранее на Московском вокзале задержали зацепера, который проехал между вагонами на «Сапсане» из российской столицы до Санкт-Петербурга. Парень хотел получить порцию адреналина. Юношу передали родителям и составили в его отношении административные протоколы.