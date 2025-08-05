Швырнул с 4-го этажа. В Петрозаводске соседи обвинили хозяина в жестоком убийстве пса

Жители жилого дома в Петрозаводске обвинили соседа в жестокой расправе над собакой. Кадры момента падения питомца из окна оказались в распоряжении 360.ru.

Йорк упал с четвертого этажа и разбился на смерть. По данным соседей, собаку выкинул именно хозяин.

При этом сам мужчина отрицает обвинения. По его словам, в комнате просто было открыто окно, так что пес сам выпрыгнул. После случившегося животное пытались спасти, но не смогли — у него остановилось сердце, добавил он в комментарии 360.ru.

Ранее на Сахалине пес упал с 12-го этажа, но чудом застрял в корзине для кондиционера и выжил. На место вызвали спасателей, они подняли стрелу, чтобы спасти питомца. Сильный ветер помешал выдвинуть устройство, поэтому на помощь собаке прибыли альпинисты.