На Сахалине пес упал с 12-го этажа и застрял в корзине для кондиционера

На Сахалине пес выпал из окна 12-го этажа дома и застрял в коробе для кондиционера на уровне 10-го этажа. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Происшествие случилось в ЖК «Уюн-Парк» на улице Владимира Жириновского. На место вызвали спасателей, пожарные подняли стрелу, чтобы вытащить животное, но сильный ветер помешал ее выдвинуть как следует. В итоге спасать четвероногого принялись альпинисты, они уже поднялись в квартиру, откуда упал пес.

Прохожие расстелили внизу полотно на случай, если питомец спрыгнет. Сейчас он скулит и напуган. Хозяйка прибыла на место ЧП. Во время того, как любимец упал — ее не было дома.

Жители дома активно принимают участие в спасении животного. Некоторые даже попытались найти ключи от одной из квартир, чтобы по окнам пробраться к питомцу и спасти его самостоятельно.

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