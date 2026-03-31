Шведский самолет-разведчик мониторит границу России в направлении Петербурга

Самолет-разведчик Швеции утром 31 марта ведет мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на данные портала Flightradar24 сообщила Lenta.ru .

По предварительным данным, разведку самолет начали вести после очередного налета беспилотников ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Украина атакует регион уже семь дней подряд. Минувшей ночью, по данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, силы ПВО уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов. В порту зафиксировали разрушения, также о них сообщили в поселке Молодцово в Кировском районе.

Кроме того, при налете пострадали три человека. Двое из них — дети. Позже Дрозденко уточнил, что госпитализация никому из них не потребовалась.