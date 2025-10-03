Схватил за волосы и затолкал в машину. Камеры засняли похищение девушки в Воронеже

Двое парней на авто остановились у подъезда дома на улице Юлюса Янониса, где стояла девушка и ее знакомый. Один из молодых людей вышел из машины и направился к двери. Он ударил мужчину, схватил девушку за волосы и затолкал ее в автомобиль. Она громко кричала, а от удара в ее кармане сработал светошумовой пистолет.

Полиция быстро нашла участников конфликта. Ими оказались 18-летний юноша и его 17-летняя подруга. Молодые люди поссорились на почве ревности.

После произошедшего никто не стал писать заявление — претензий друг к другу у них нет. Тем не менее полиция начала проверку.

Ранее жительница Хакасии зарезала мужа из ревности. Между супругами вспыхнул конфликт. Женщина, охваченная эмоциями, схватила кухонный нож и несколько раз ударила мужа. От полученных ран он скончался до приезда врачей.