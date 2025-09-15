Жительница Хакасии зарезала мужа на почве ревности

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против 34-летней жительницы города Абаза в Республике Хакасия. Женщину обвинили в убийстве своего мужа. Об этом проинформировал сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 12 мая текущего года между супругами разгорелся конфликт, спровоцированный ревностью. В состоянии аффекта женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу несколько ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Сейчас обвиняемая ожидает суда в следственном изоляторе. Ей грозит длительный срок лишения свободы.