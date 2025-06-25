Shot раскрыл данные о замке и квартирах основателя «Анжи»

Основатель «Анжи» и госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, у которого проходят обыски по делу о незаконной приватизации «Дагнефтебазы», владеет многочисленными объектами недвижимости. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, в Махачкале он проживает в замке площадью около четырех тысяч квадратных метров, расположенном в городке Нефтяников. Частный особняк представляет собой четырехэтажный дом с башнями и резными дверьми. Кроме того, на территории расположен мощный пункт охраны и два отдельных дома.

В числе собственности Магомедова также имеется квартира площадью около 160 квадратных метров в Москве, добавил собеседник Shot.

Недвижимостью в столице, по его словам, владеют и дети госсекретаря Дагестана: к каждой из трех дочерей есть по одной квартире в Хорошевском районе Москвы. Стоимость каждого из объектов оценивается в 40 миллионов рублей.

За сыном основателя «Анжи» числится квартира площадью 160 квадратных метров в Пресненском районе. Она стоит около 140 миллионов рублей.

Ранее силовики пришли с обысками к Магомедову. Правоохранители работают на адресах госслужащего и его родственников.