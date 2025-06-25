К основателю «Анжи» пришли с обысками

У основателя ФК «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова проходят обыски. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Силовики работают на адресах госслужащего и его родственников», — отметили авторы публикации.
Других подробностей пока нет.
В 2021 году Магомедова избрали государственным секретарем Дагестана. Ранее он был депутатом Государственной думы шестого созыва и основал футбольный клуб «Анжи», который впоследствии возглавлял.
Ранее в Удмуртии задержали заместителя начальника управления ФСИН. Его подозревают в получении взятки — автомобиля стоимостью более 2,7 миллиона рублей. Силовики изъяли документацию ипровели обыск поместу службы подозреваемого.
Германия проигнорирует расторжение договора о ВТС с Россией
Серию забегов проведут на гастрономическом фестивале в Истре 12 и 13 июня
Попытка атаки украинских БПЛА в Джанкое попала на видео
ФСБ показала видео задержания молдавских разведчиков в Москве
Кинологов наградили к профессиональному празднику в Чехове
Трамп обрушился на СМИ из-за критики ударов по ядерным объектам Ирана
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте