К основателю «Анжи» пришли с обысками

У основателя ФК «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова проходят обыски. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Силовики работают на адресах госслужащего и его родственников», — отметили авторы публикации.

Других подробностей пока нет.

В 2021 году Магомедова избрали государственным секретарем Дагестана. Ранее он был депутатом Государственной думы шестого созыва и основал футбольный клуб «Анжи», который впоследствии возглавлял.

Ранее в Удмуртии задержали заместителя начальника управления ФСИН. Его подозревают в получении взятки — автомобиля стоимостью более 2,7 миллиона рублей. Силовики изъяли документацию ипровели обыск поместу службы подозреваемого.