Внутренние помещения здания Электрозавода на востоке Москвы выглядели аварийными. Стены опутали оголенные провода, лифты устарели. Об этом и о других впечатлениях о состоянии здания рассказал 360.ru Вадим Стукалов, частый посетитель площадки.

Мужчина пояснил, что посещал Электрозавод примерно два раза в месяц, иногда чаще. Он всегда удивлялся, когда съемки назначали на высоких этажах.

Проблема в том, что здание, на мой взгляд, аварийное. Каждый раз при посещении я был в шоке и ужасе от того, как оно устроено внутри.

По словам посетителя, на стенах многих помещений можно было заметить оголенную электропроводку. Лифты откровенно старые, все нуждалось в реконструкции, добавил Вадим Стукалов.

«Всегда поражало, как столь огромное количество творческих студий уместили на старую, затхлую площадку. Где, мне кажется, никакие пожарные инспекции, и вообще пожарные, просто не пройдут», — рассказал собеседние 360.ru.

Он добавил, что здание, где располагались развлекательные площадки, изначально выглядело «печально». Мужчина никогда не пользовался устаревшими лифтами и ориентировался по планам эвакуации.

«Очень большое здание, очень много коридоров и заблудиться там достаточно просто», — объяснил Вадим Стукалов.

Пожар в пятиэтажном здании на территории Электрозавода начался около 18:00 в субботу, 8 апреля. Внутри находились сотни людей. Большинству удалось выбраться из помещения самим, десятки вывели спасатели.

К настоящему моменту открытое горение на Электрозаводе ликвидировали. 360.ru собрал, что известно о крупном пожаре на востоке Москвы к этому часу.