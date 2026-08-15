Школы, дома и медучреждения пострадали при землетрясении в Индонезии

В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло землетрясение магнитудой 7,7. Пострадали общественные здания и жилые дома. Об этом сообщило издание Jakarta Globe .

Землетрясение произошло в 04:58 (00:58 по московскому времени). Эпицентр находился в 36 километрах к северо-востоку от прибрежного города Мбей. После первых подземных толчков магнитудой 7,7 специалисты зарегистрировали несколько афтершоков.

В округе Мангграй четыре жилых дома превратились в руины. Пациенты региональной больницы Рутенга вышли на улицу, чтобы переждать землетрясение. В других местах повреждены школы, правительственные здания, медучреждения и места отправления культа.

Ранее мощнейшее за 10 лет землетрясение произошло в Колумбии. Более 130 человек погибли.