Режим бедствия ввели в Колумбии

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил на территории режим бедствия после мощного землетрясения. Об этом сообщило издание Tiempo .

Указ позволяет правительству распределять бюджетные средства и выделять финансирование на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в обход стандартных процедур согласования.

Также де ла Эсприэлья создал Единый командный пункт при Национальном управлении рисками стихийных бедствий. В наиболее пострадавшие города направили дополнительные отряды спасателей. Там развернули подразделения армии для поддержания правопорядка.

Журналисты уточнили, что указ президента запускает государственные программы экстренной помощи, включая предоставление временного жилья пострадавшим.

По последней информации, число жертв землетрясения превысило 169. Под завалами еще остаются люди.