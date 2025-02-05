Школу в Петрозаводске затопило кипятком из-за лопнувшей трубы

Коммунальная авария привела к потопу в школе No 9 имени Фрадкова в Петрозаводске. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Вкратце/Петрозаводск/Карелия» .

На кадрах видно, как после прорыва трубы кабинет заволокло паром, кипяток полился на пол. Потоп произошел на втором этаже.

По данным издания «Петрозаводск говорит», подрядчик организовал ремонтные работы, так как случай оказался гарантийным. Уроки 6 февраля пройдут по расписанию.

В конце января коммунальная авария произошла на Измайловском проезде в Москве, там прорвало трубу с горячей водой. Кипятком залило около 500 погонных метров поезда, поток размыл фундамент на стройке.

До этого трубу с кипятком прорвало на Уральской улице столицы. Утечку устранили к 22:00. На месте аварии работали скорая помощь и экстренные службы. Очевидцы увидели густой белый пар, который окутал весь район.