Трубы с горячей водой прорвало на улице Уральской на востоке Москвы

Авария произошла на востоке Москвы — в Гольянове прорвало трубы с горячей водой. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП — всю улицу окутало паром от кипятка.

Коммунальное происшествие произошло на улице Уральской, горячая воды вылилась на проезжую часть, над дорогой стоял густой белый пар. Очевидцы сначала подумали, что это дым от пожара. На место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь.

В Telegram-канале городского хозяйства Москвы сообщили, что над устранением утечки работают специалисты. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло около дома № 19. К 22:00 прорыв ликвидировали, теперь специалисты вскрывают ливневки для слива воды.

В Дмитрове 9 января в канализацию провалился автомобиль. На дороге обрушился асфальт и машина едва не упала в образовавшуюся яму. Водитель и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из пострадавшего авто. Всего от последствий коммунальной аварии пострадали два автомобиля.