Еще один прорыв горячей воды произошел в Москве на Измайловском проезде

Еще одна коммунальная авария произошла на Измайловском проезде — там тоже прорвало трубу с горячей водой. Источник 360.ru сообщил, что на месте ЧП вылилось большое количество кипятка.
На месте коммунальной аварии горячей водой затопило около 500 погонных метров проезда, сообщил источник.
«Поток воды очень сильный, размывает фундаменты каких-то построек на соседней стройке», — отметил собеседник издания.
Ранее стало известно о прорыве трубы с горячей водой на Уральской улице. Утечку кипятка устранили к 22:00, сообщили в городском хозяйстве. На месте аварии работали экстренные службы и скорая помощь. Очевидцы наблюдали густой белый пар, который окутал весь район.
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