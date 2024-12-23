Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом и бензовозом в Башкирии

В Башкирии столкнулись школьный автобус и большегруз около деревни Ташлы-Елга. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

В автобусе находились 19 человек, из них 17 детей. Пятерых школьников доставили в больницу для осмотра, а двоих взрослых госпитализировали. Водитель бензовоза не пострадал. Родителям остальных детей разрешили забрать их домой.

Авария произошла в Балтачевском районе, недалеко от деревни Ташлы-Елга. На кадрах с места происшествия видно, что автобус сошел с дороги. Передняя часть транспортного средства получила серьезные повреждения, а задняя дверь деформирована. Фура въехала в сугроб.

«Причина ДТП выясняется. На месте находятся сотрудники МЧС России, ГАИ, представители администрации», — отметили в МЧС.

В октябре трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Нижегородской области. Авария произошла на 14-м километре дороги Работки — Порецкое. Общественный транспорт столкнулся с автомобилем «Нива», после чего съехал в кювет.

