Школьницы на камеру жестоко избили сверстницу в туалете во Владимире

Во Владимире подростки избили поставленную на колени школьницу в туалете, снимая все на камеру. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Подъем» .

На кадрах видно, что подростки угрозами заставили девочку встать на колени в туалете. После этого начали избивать. Полицейские заинтересовались опубликованным роликом. Проводится проверка.

В полиции отметили, что заявлений к ним по этому поводу не поступало. Видеозапись выявили в ходе мониторинга.

«Обращений от родителей не было, о видео — в курсе», — заявила детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.

Ранее в Приморье старшеклассницы засунули туалетный ершик в рот второкласснице. Перед этим подростки унижали ребенка и душили, мешая позвать на помощь. Возбуждено уголовное дело.