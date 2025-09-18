Засунули туалетный ершик. В Приморье жестоко поиздевались над школьницей

Вопиющий случай буллинга произошел в одной из школ Приморья — девочки-подростки засунули туалетный ершик в рот второкласснице. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, восьмилетнюю школьницу травили в городе Спасск-Дальний. СК возбудил уголовное дело по статье «Иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений».

Мизулина отметила, что старшеклассницы затащили девочку в туалет во время перемены. Перед тем как унизить, подростки душили ее, не давая позвать на помощь.

«Подруги второклассницы позвали взрослых — только тогда унижения и издевательства прекратились. По каким причинам с ребенком обошлись столь жестоко — пока неизвестно», — подчеркнула Мизулина.

По ее словам, руководство школы решило замолчать проблему и ничего не сообщило родителям пострадавшей. Теперь в учебном заведении проводится проверка по профилактике буллинга и безопасности детей в школе.

Ранее в России предложили ввести штрафы за травлю несовершеннолетних. По мнению депутата Госдумы Леонида Слуцкого, санкции станут эффективной мерой против буллинга.