Школьница умерла после удара копьем в голову во время тренировки в Кабардино-Балкарии

Школьница погибла от попавшего в голову копья на тренировке в Кабардино-Балкарии

Школьница погибла от попавшего в голову копья на легкоатлетической тренировке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

По версии следствия, трагедия произошла 3 мая во время спортивного занятия в муниципальной спортивной школы станицы Приближная. Один из учеников, оставшись без присмотра тренера, метнул копье и случайно попал в голову 13-летней девочке. Пострадавшую школьницу госпитализировали.

Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не удалось. От полученных травм она скончалась не приходя в сознание.

Представители спортивной школы, в которой занималась погибшая девочка, отказались от комментария.

Следователи города Прохладный возбудили уголовное дело по факту смерти воспитанницы детской спортивной школы. Правоохранители допросили очевидцев, сотрудников учебного заведения и профильного министерства, а также изъяли документацию.

Ранее ученица одной из школ Санкт-Петербурга скончалась от последствий гриппа типа А.