В Петербурге школьница скончалась от гриппа

Shot: школьница в Петербурге умерла от последствий гриппа типа А

В Санкт-Петербурге ученица школы умерла от последствий гриппа типа А. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

У девочки были проблемы с дыханием, несколько дней она находилась дома с температурой под 40.

Накануне вечером школьница перестала дышать. Родители попытались провести сердечно-легочную реанимацию, а затем вызвали скорую.

Прибывшие в квартиру медики попытались спасти девочку, а затем срочно отвезли в больницу. Однако все усилия оказались тщетными — спустя полтора часа она умерла. Причиной смерти назвали последствия гриппа типа А.

Ранее в Омске ученица девятого класса также скончалась из-за осложнений после гриппа. Родители четыре раза вызывали скорую помощь, но по неизвестной причине девочку так и не госпитализировали, СК завел уголовное дело.