Школьница на самокате сбила коляску с ребенком в Симферополе

В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина школьница сбила на электросамокате коляску с маленькой девочкой и скрылась с места. Родственник подростка рассказал 360.ru, что семье пострадавшего ребенка уже оказали необходимую помощь.

«Мы узнали о произошедшем в местных СМИ. Насколько я знаю помощь уже оказали пострадавшему ребенку», — отметил собеседник издания.

Очевидцы успели заснять девушку, но она закрывала лицо руками. По данным Telegram-канала Shot, управлявшая электросамокатом девочка живет в семье, где есть депутаты Госсовета Крыма и бизнесмены.

После столкновения школьница извинилась, но не стала оставаться на месте происшествия. В результате наезда полуторагодовалая девочка получила рассечение. Родители написали заявление в полицию. Всего примерно через час подростка вновь заметили парке на том же самокате.

Ранее в Петербурге нетрезвый мужчина, ехавший на электросамокате, сбил девятилетнюю девочку. Второклассница получила серьезные травмы.