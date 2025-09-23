Школьница из Домодедова выпила машинное масло и попала в больницу

В Домодедове 12-летняя девочка случайно выпила машинное масло, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, вечером 22 сентября школьница по ошибке попробовала синтетическое масло. Родители сразу вызвали скорую, девочку доставили в больницу.

Ранее десятки человек, в том числе дети, отравились сэндвичами в китайской провинции Гуйчжоу. У пострадавших появились проблемы с печенью и почками. Большинство из них попали в местную больницу, но часть пациентов перевезли в медучреждения в других уездах.

Все магазины, где продавались опасные продукты, закрыли. Партию сэндвичей местного пищевого комбината успели реализовать в восьми точках. В связи с массовым отравлением проводится эпидемиологическое расследование.