Десятки человек отравились сэндвичами в китайской провинции Гуйчжоу

В китайской провинции Гуйчжоу десятки человек, в том числе дети, оказались в больнице после предполагаемого отравления сэндвичами. Об этом сообщило агентство Синьхуа .

Инцидент произошел в уезде Сишуй. По данным властей, у пострадавших выявили проблемы с печенью и почками после употребления продукции местного пищевого комбината. Эту партию сэндвичей реализовали в восьми магазинах, всего продали 208 штук.

Родственники пострадавших рассказали, что большинство из них лечатся в местной больнице, а часть пациентов перевели в клиники за пределами уезда. Магазины, где продавали опасные продукты, временно закрыты. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее специалисты Роспотребнадзора указали на риски использования пластиковой тары для сбора грибов. Отсутствие вентиляции приводит к быстрому нагреванию и разложению грибов, что создает условия для размножения бактерий.