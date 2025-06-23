Школьнику в Уфе сломали нос из-за переписки с девушкой

Уфимский школьник подрался со сверстником из-за девочки и сломал нос. Об этом сообщил источник 360.ru.

Причиной ссоры между подростками стала переписка. За школьницу вступился ее парень, который пришел на разборки с компанией из нескольких десятков человек. Он набросился с кулаками на старшеклассника и сломал ему нос. Момент драки попал на камеру.

В результате потасовки пострадавший получил открытый перелом носа со смещением и перенес три операции. Мать мальчика обратилась в Следственный комитет, ситуацию с дракой взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Началась процессуальная проверка.

«Кроме того, региональное следственное управление инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство», — добавили в пресс-службе СК.

Ранее массовая драка произошла в Воронеже. Несколько групп начали драться из-за поведения компании мужчин, плевавшихся с балкона на прохожих и бросавших окурки.