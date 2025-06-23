Воронежцы устроили массовую драку из-за плевков и окурка

В Воронеже бытовой конфликт перерос в массовую драку. Потасовка случилась в ЖК «Лазурный», видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.
Конфликт вспыхнул из-за компании молодых людей, которые плевали с балкона на прохожих, а затем бросили окурок. Местные сделали хулиганам замечание, а те спустились на разборки.
На видео толпа устроила драку прямо на проезжей части. Разнять оппонентов никто не пытался. Одному из участников конфликта потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.
Похожая история произошла в Воронеже в марте 2024 года. Тогда четверо мужчин напали на одного на проспекте Революции. Дебоширы едва не снесли инвалида-колясочника. Причиной драки стала неудавшаяся кража нападавших — им помешал очевидец.
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