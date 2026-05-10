Школьников в Сургуте перевели на удаленку из-за метели и сильного ветра

Занятия в образовательных, культурных и спортивных учреждения Сургута 11 мая решили провести в дистанционном формате. Виной всему — сильная метель и ветер. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Решение власти города приняли ради безопасности детей.

«Занятия в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Сургута 11 мая будут организованы с применением дистанционных образовательных технологий», — сообщила прес-служба.

В ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу предупредили, что ночью на востоке региона ожидают сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, метель и гололедицу на дорогах.

Утром 10 мая Югру накрыл мощный снегопад, в 400 километрах от Сургута выпало 90 сантиметров снега.