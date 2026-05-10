Дороги закрыли в Югре из-за мощного снегопада

Мощный снегопад в Югре сняли на видео

Утром 10 мая Югру накрыл мощный снегопад. В распоряжении 360.ru появились кадры непогоды в регионе.

Житель Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что в населенном пункте в 400 километрах от Сургута выпало 90 сантиметров снега.

На этом фоне Госавтоинспекция Югры призвала жителей округа отказаться от поездок из-за непогоды в ближайшие дни.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным снегом, метелью и сильным боковым ветром на территории округа ввели ограничения движения транспортных средств», — заявили в ведомстве.

Ограничение распространяется на все виды транспортных средств на участке с 0-го по 369-й километр автодороги «Югра.

Утром 5 мая сильные осадки накрыли Камчатку, некоторые дороги практически полностью засыпало снегом. В распоряжении 360.ru появились кадры из региона.

