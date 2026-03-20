Прокуратура Дагестана организовала проверку по отравлению двух человек

Прокуратура Дагестана инициировала проверку по факту отравления угарным газом двух человек в Табасаранском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«20 марта 2026 года, в частном доме в селе Дарваг Табасаранского района два человека отравились угарным газом вследствие неисправности дымохода газовой печи», — говорится в сообщении.

Прокуратура проверит обстоятельства и соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Ведомство поставило на контроль ход проверки.

Причиной утечки мог стать вышедший из строя клапан на газовом котле, предположил источник СМИ ранее.

В Пензенской области в ночь с 12 на 13 марта семь человек стали жертвами отравления газом в жилом доме. ЧП произошло в деревне Заречная Мокшанского района.