Школьники массово отравились в Красноярске

Более 20 учеников одной из школ в Красноярске обратились в больницы с признаками отравления. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Двух школьников госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение. Все пострадавшие накануне ели в одной и той же столовой.

Две матери пострадавших рассказали 360.ru, что их дочери ели макароны с сыром и обе жаловались на тошноту и рвоту. Однако одна из женщин предположила, что речь идет о пищевом отравлении, а другая — что о ротавирусной инфекции.

«Вот с отравлениями впервые. Поверьте, впервые. Всегда было вообще все отлично, все хорошо, ребенок всегда с удовольствием кушал», — рассказала она.

Прокуратура организовала проверку в учебном заведении совместно с Роспотребнадзором. Надзорный орган установил, что в школу питание поставляла коммерческая фирма по муниципальному контракту. Учеников временно перевели на дистанционный формат обучения.

Ранее массовое отравление произошло в школе в Новочебоксарске. Всего пострадали 205 человек, из них шестерых пришлось госпитализировать. Предположительно, они заразились норовирусом.