Число отравившихся в Новочебоксарске выросло до 205

Число взрослых и детей, отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске, увеличилось до 205 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

В больнице в состоянии средней степени тяжести по-прежнему находятся шесть человек. Еще 199 пациентов, в том числе семь взрослых, проходят лечение амбулаторно.

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. По данным ведомства, отравившиеся дети находятся под наблюдением участковых педиатров. Ситуацию контролирует глава Чувашии Олег Николаев, а также соответствующие ведомства.

Ранее у отравившихся в столовой школы обнаружили РНК норовируса. По информации источника 360.ru, симптомы отравления у учащихся появились после потребления плова. На следующее утро школьники побоялись идти на уроки.