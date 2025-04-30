Школьника задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в подготовке взрыва

Сотрудники ФСБ задержали школьника из Ростова-на-Дону, который собирал взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил 360.ru источник в правоохранительных органах.

По его данным, подросток состоял в одной из запрещенных в России террористических организаций и интересовался идеологией другой.

Во время обысков у него нашли литровую стеклянную банку, фитиль, 2,5 килограмма калиевой селитры и 1,1 килограмма аммиачной, а также 1,5 килограмма смеси алюминиевой пудры и коллоидной серы и инструкцию, как из этих компонентов сделать взрывчатку. Суд отправил школьника в СИЗО.

Ранее в Нахабине задержали 13-летнего подростка за поджог торгового центра. По предварительным данным, его убедили мошенники, пообещав выплатить 250 тысяч рублей. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, однако благодаря своевременной эвакуации никто не погиб.