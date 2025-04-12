Подростка задержали за поджог торгового центра «Элизиум» в Нахабине

Подросток устроил пожар в подмосковном ТЦ «Элизиум» в Нахабине по указанию мошенников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«На месте пожара задержали 13-летнего подростка, подозреваемого в поджоге. Предварительно, он действовал по указанию мошенников с Украины», — отметили в сообщении.

Возгорание произошло в торговом центре на улице Институтская. Очаг пожара находился в районе отделения банка и магазина одежды. Посетителей ТЦ оперативно эвакуировали. Обошлось без жертв. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 100 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Baza, кураторы пообещали подростку за поджог здания 250 тысяч рублей. Школьник пришел в ТЦ с канистрой бензина, разлил горючую жидкость и поджег. После задержания его увезли на допрос.

Ранее силовики задержали трех подростков, их подозревают в поджоге релейного шкафа в Москве. Украинский куратор вышел на них через мессенджер.