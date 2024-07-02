Ребенок погиб в Санкт-Петербурге из-за падения дерева

Упавшее при урагане дерево насмерть придавило ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 1 июля во время непогоды погиб 11-летний мальчик, игравший на футбольной площадке. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Школьник играл у дома №77 по проспекту Шаумяна. Внезапно поднявшийся сильный ветер обрушил одно из деревьев. Мальчик не успел добежать до укрытия, получил многочисленные тяжелые травмы и умер в больнице.

Он стал второй жертвой вчерашнего урагана. Накануне стало известно о гибели 36-летней женщины на проспекте Юрия Гагарина.

Шквалистый ветер обрушился на Санкт-Петербург вечером 1 июля. На проспекте Большевиков упал башенный кран, при этом никто не пострадал. Аэропорт Пулково временно прекращал прием рейсов, три самолета ушли на запасные аэродромы. Городские службы работали в усиленном режиме.

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