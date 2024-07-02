Общественная Служба Новостей: во время сильного ветра нельзя прятаться под деревьями и рекламными щитами

Во время шквалистого ветра ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, рядом с легко монтируемыми сооружениями, стройками, рекламными щитами и прочими конструкциями. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Для укрытия от стихии не подойдут и автобусные остановки, торговые палатки, павильоны. То же самое касается и высотных зданий, так как сильные порывы ветра могут свалить крупные предметы с высоты, включая куски кровли и кирпичи.

Водителям, которые оказались на дороге во время урагана, лучше снизить скорость или остановиться, включив аварийную сигнализацию. Во время сильного ветра видимость на дорогах резко снижается, что может спровоцировать ДТП.

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