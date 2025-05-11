Школьник в Санкт-Петербурге взорвал дома петарду. Врачи с трудом спасли ему кисть

Хирурги в Петербурге спасли кисть подростку, который взорвал дома петарду

В Санкт-Петербурге школьник едва не лишился левой руки из-за найденной на улице петарды. Врачи отделения микрохирургии спасли ему кисть, сообщила пресс-служба Педиатрического университета.

В больницу 15-летний подросток поступил днем 10 мая. Он взорвал дома найденную на улице петарду, это привело к травматической ампутации части дистальной фаланги среднего пальца, рваным ранам большого, указательного и безымянного пальцев левой кисти.

«Произведена кожная пластика, сформированы из обломков формы пальцев левой кисти. Экономно иссечены нежизнеспособные края ран и отслоенный эпидермис, произведено ушивание ран по ладонной поверхности дистальной фаланги», — сообщили медики.

Заведующий отделением микрохирургии Юрий Махин сообщил, что состояние школьника после операции удовлетворительное. Администрация больницы сообщила о случившемся в полицию.

Похожий случай произошел в Кургане, сообщил Ura.ru. Петарда взорвалась в руке трехлетнего мальчика и оторвала указательный палец.