Петарда взорвалась в руке жителя Москвы

В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы в руках у человека взорвалась петарда. Об этом сообщил источник 360.ru в оперативных службах столицы.

ЧП произошло рядом с домом № 10 на улице Липчанского. По данным оперативных служб, петарда взорвалась около 15:47 по московскому времени.

На место происшествия отправились бригады скорой помощи. О случившемся сообщили сотрудникам Росгвардии, Объединения административно-технических инспекций Москвы и Мосгаза.

Детали ЧП и состояние пострадавшего пока неизвестны.

Ранее мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, посетившего выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Студент второго курса заинтересовался миной, которая лежала на столе среди других экспонатов. Когда он взял ее в руки, раздался взрыв. По предварительным данным, у молодого человека диагностировали минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи.