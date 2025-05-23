Школьник умер на тренировке по вольной борьбе в Дагестане

В Дагестане на тренировке по вольной борьбе скончался 12-летний ребенок. У него не выдержало сердце, сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Погибший в тот день пришел на обычное занятие. В какой-то момент ему стало плохо и парень пожаловался на боли в груди. Школьника срочно доставили в махачкалинскую больницу, но врачи спасти его не смогли — сердце остановилось.

Позднее выяснилось, что у ребенка была тяжелая болезнь, о которой родители были не в курсе. Минспорт Дагестана призвал не пускать здоровье на самотек и чаще проверяться у врачей, особенно детям, которые занимаются в секциях.

Ранее 13-летняя школьница в Кабардино-Балкарии умерла после удара копьем в голову во время тренировки. Один из оставшихся без присмотра тренера учеников без разрешения метнул острый предмет и попал в девочку.