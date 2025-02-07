Школьник разбил молотком голову ученика в Петербурге

Источник 360.ru: в Петербурге семиклассник напал с молотком на школьника

Семиклассник разбил голову восьмиклассника молотком в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось в школе № 619. Ученик 2010 года рождения ударил молотком восьмиклассника. Нападавший объяснил, что в последние два месяца часто ссорился с пострадавшим. Во время одной из таких потасовок потерпевший пообещал «выбить оппоненту зубы и избить его».

Нападавший воспринял угрозу всерьез. Он взял из дома молоток и пришел с ним в школу.

«Зайдя в школу, поднявшись на третий этаж, в рекреацию, взял молоток из рюкзака и нанес один удар со спины в область головы», — рассказал источник.

Врачи диагностировали пострадавшему ушиб мягких тканей теменно-затылочной области. Нападавшего отправили к психиатру, сейчас он проходит лечение.

Несколько дней назад в Екатеринбурге школьник напал с ножом на одноклассника. Ученик ударил оппонента в спину, пострадавшего госпитализировали.