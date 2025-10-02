Школьник надругался над ребенком на детской площадке во Владивостоке

Во Владивостоке разгорелся скандал после ЧП на детской площадке по улице Адмирала Горшкова: 11-летний школьник надругался над шестилетним мальчиком. Об этом сообщило издание sibnovosti.ru .

По словам очевидцев, дети играли вместе, но между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Одиннадцатилетний мальчик повалил шестилетнего ребенка на землю и совершил над ним действия сексуального характера.

Родители пострадавшего подали заявление в полицию. Сейчас стражи порядка изучают обстоятельства происшествия.

Отец пострадавшего мальчика рассказал, что во время игры школьник вел себя неподобающе, уточнили региональному агентству PrimaMedia. Он пытался применить физическое давление на младшего ребенка и демонстрировал свои половые органы.

Ранее дети мигрантов надругались над девочкой под Калугой. Подозреваемых уже задержали. Как оказалось, это дети приезжих из Таджикистана, которые находились в России незаконно. Компетентные органы уже приняли решение об их депортации.