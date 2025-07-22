Дети мигрантов-нелегалов надругались над девочкой под Калугой: преступникам 9 и 11 лет

Двух малолетних мигрантов поймали и поместили в центр содержания несовершеннолетних после нападения на ребенка в Калужской области. Мальчикам 9 и 11 лет. И в этом возрасте им уже хватило познаний в области половой жизни, чтобы приставать к маленькой девочке.

О преступлении против ребенка сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Подозреваемых уже задержали. Как оказалось, это дети приезжих из Таджикистана, которые находились в России незаконно.

Других подробностей, в том числе о том, где произошло преступление, Шапша не привел. Сейчас в случившемся разбираются следователи. Также губернатор выразил уверенность, что правоохранители проявят максимальную возможную жесткость.

«Но для меня лично важен еще один момент. Мы уже несколько лет ведем работу по искоренению незаконной миграции в нашем регионе. За три года удалось снизить количество мигрантов, пребывающих в Калужской области на 50,9%. Но этот случай показывает, что где-то система еще работает не оптимально», — признался он.

Что ждет семьи малолетних насильников

После случившегося Шапша попросил силовиков в рамках следствия особое внимание уделить тому, как родители преступников оказались в регионе: кто помогал им оформлять документы, кто предоставил работу, не проверив соблюдают ли они все правила пребывания здесь.

«Позиция была и остается принципиальной — приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона. А за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать», — добавил губернатор.

Отдельно он подчеркнул, что власти оказывают всю возможную помощь, чтобы следствие прошло быстро и наказание было неизбежным.