Дети мигрантов-нелегалов надругались над девочкой под Калугой: преступникам 9 и 11 лет

Шапша: дети мигрантов надругались над девочкой, их родители задержаны

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Двух малолетних мигрантов поймали и поместили в центр содержания несовершеннолетних после нападения на ребенка в Калужской области. Мальчикам 9 и 11 лет. И в этом возрасте им уже хватило познаний в области половой жизни, чтобы приставать к маленькой девочке.

Что известно о преступлении

О преступлении против ребенка сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Подозреваемых уже задержали. Как оказалось, это дети приезжих из Таджикистана, которые находились в России незаконно.

«Правоохранительные органы доложили о вопиющем случае. [Задержанные] совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района. Малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны», — подчеркнул глава области.

Других подробностей, в том числе о том, где произошло преступление, Шапша не привел. Сейчас в случившемся разбираются следователи. Также губернатор выразил уверенность, что правоохранители проявят максимальную возможную жесткость.

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

«Но для меня лично важен еще один момент. Мы уже несколько лет ведем работу по искоренению незаконной миграции в нашем регионе. За три года удалось снизить количество мигрантов, пребывающих в Калужской области на 50,9%. Но этот случай показывает, что где-то система еще работает не оптимально», — признался он.

Что ждет семьи малолетних насильников

После случившегося Шапша попросил силовиков в рамках следствия особое внимание уделить тому, как родители преступников оказались в регионе: кто помогал им оформлять документы, кто предоставил работу, не проверив соблюдают ли они все правила пребывания здесь.

«Позиция была и остается принципиальной — приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона. А за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать», — добавил губернатор.

Отдельно он подчеркнул, что власти оказывают всю возможную помощь, чтобы следствие прошло быстро и наказание было неизбежным.

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