Мигрантов, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, вышлют из России

Мигрантов, чьи дети надругались над маленькой девочкой в Калужской области, вышлют из России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Дети, совершившие противоправные действия, помещены в специализированное учреждение. Кроме того, к уголовной ответственности привлекаются родители малолетних правонарушителей», — подчеркнули в ведомстве.

Компетентные органы уже приняли решение об их депортации. Кроме того, решается вопрос о том, чтобы лишить одного из родителей гражданства России, которое у него пока еще есть.

О случившемся ранее писал в своем Telegram губернатор Калужской области. Он подчеркнул, что власти установят, каким образом мигранты смогли нелегально работать в регионе, кто именно оказывал им содействие.

Мальчикам, напавшим на девочку, 9 и 11 лет. Известно, что они дети граждан Таджикистана.