На Камчатке из окна выбросили собаку. Животное погибло

На Камчатке из окна вышвырнули собаку. Она погибла. Видео с моментом ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

Одна из местных жительниц Екатерина рассказала 360.ru, что в квартире, откуда выбросили животное, «живет очень аморальная семья».

«Соседи, которые на этом этаже живут, [говорят], что у них постоянно шум, какие-то крики и детей в том числе, разборки», — отметила она.

Мать семейства, по словам девушки, сейчас в квартире не живет. Там находится либо отец ее детей, либо просто сожитель. Предположительно, он и выбросил животное из окна.

«Собака, к сожалению, умерла. Собственно, на видео это видно, что она там буквально несколько секунд плачет, умирает и все. И сейчас она лежит просто в каких-то кустах около дома», — добавила Екатерина.

