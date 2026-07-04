Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 километра над уровнем моря

Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту более 10,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на извержения вулканов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Выброс пепла произошел в 08:05 4 июля (23:05 3 июля по московскому времени). Облако пепла распространилось на 65 километров к северо-западу. На спутниковых снимках до сих пор видны облака от предыдущего извержения, которое произошло 2 июля, указали вулканологи.

Специалисты также предупредили о риске новых выбросов на высоту до 12 километров над уровнем моря.

«Вулкану присвоен самый высокий — красный — код авиационной опасности. Его деятельность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда», — отметили в ИВиС ДВО РАН.

Предпоследний столб высотой девять километров вулкан исторг 2 июля.