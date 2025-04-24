Шиномонтажка вспыхнула на улице Лобачевского в Москве. Пострадали 3 автомобиля

Источник 360.ru: при пожаре в шиномонтажке в Москве пострадали три автомобиля

Пожар в здании шиномонтажного центра произошел в Москве в четверг, загорелись три автомобиля. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в здании по улице Лобачевского на западе столицы. Прибывшие на место пожарные зафиксировали густой черный дым.

Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров, горели покрышки, оборудование и три автомобиля. Причины пожара выясняются.

Днем ранее сильный пожар произошел на территории Москвы-Сити в столице, возгорание случилось в подземной части комплекса — на парковке торгового центра «Афимолл». На площади 30 квадратных метров вспыхнули строительные материалы, никто не пострадал.