Шиномонтажка вспыхнула на улице Лобачевского в Москве. Пострадали 3 автомобиля

Пожар в здании шиномонтажного центра произошел в Москве в четверг, загорелись три автомобиля. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП случилось в здании по улице Лобачевского на западе столицы. Прибывшие на место пожарные зафиксировали густой черный дым.
Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров, горели покрышки, оборудование и три автомобиля. Причины пожара выясняются.
Днем ранее сильный пожар произошел на территории Москвы-Сити в столице, возгорание случилось в подземной части комплекса — на парковке торгового центра «Афимолл». На площади 30 квадратных метров вспыхнули строительные материалы, никто не пострадал.
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