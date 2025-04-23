Сильный пожар вспыхнул на территории Москвы-Сити

Мощный пожар начался на территории Москвы-Сити в столице. Ему предшествовал взрыв, сообщил источник 360.ru.
Над местом происшествия поднялись клубы черного густого дыма. По словам очевидцев, возгорание произошло в подземной части комплекса — на парковке ТЦ «Афимолл». Перед этим было слышно несколько похожих на взрывы звуков.
По информации Telegram-канала Shot, там взорвалась машина. После этого огонь перекинулся на строительные материалы.
На место прибыли спасатели и машина скорой помощи. Сотрудники МЧС России приступили к тушению пламени, локализовали его и полностью потушили на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
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